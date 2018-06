Extra speelruimte voor kleuters De Puzzel 07 juni 2018

De kleuterklassen van gemeenteschool De Puzzel krijgen extra speelruimte. Daarvoor zullen er in de lokalen speelverdiepingen aangebracht worden. De gemeenteraad gaf hiervoor zijn fiat. "Er is al jaren vraag vanuit de school om te voorzien in een soort mezzanines in de klassen", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Zo winnen de juffen plaats, omdat er in de hoogte gewerkt wordt. Er komen vier speelverdiepen in evenveel klassen op ongeveer anderhalve meter hoog. Drie ervan zijn drie op twee meter, een vierde is vier op twee meter." Het project zal ongeveer 23.000 euro kosten. (DND)