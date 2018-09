Extra speelruimte voor kleuterklassen Nele Dooms

17u23 1 Lebbeke De kleuterklassen van gemeentelijke basisschool De Puzzel, in de Opwijksestraat in Lebbeke, beschikken vanaf dit schooljaar over extra speelruimte.

Alle vier de klassen kregen een speelplatform bij. "De kleuterlokalen hebben er een grote verdieping bijgekregen", zegt kleuterjuf Liesbeth Moortgat. "De voorbije zomervakantie werden deze werken uitgevoerd. Op de verdieping is nu veel extra ruimte voor de kindjes om te spelen. Onder het platform zijn een poppenhoek en winkel uitgebouwd, wat ook weer extra mogelijkheden tot spelen geeft. We zijn er zeker van dat onze kleutertjes zich nu nog meer thuis gaan voelen in de klas."