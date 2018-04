Extra overleg over voetbaldoelen speelplein 26 april 2018

Burgemeester François Saeys (Open Vld) zal het dossier van de verwijderde voetbaldoelen op het speelpleintje aan de Binnenstraat in de wijk Meysveld bespreken met het schepencollege. Bedoeling is een oplossing te vinden waar iedereen zich kan in vinden. De twee doelen werden begin deze week plots verwijderd van het speelpleintje door personeel van de technische dienst. Buurtbewoners reageerden daar boos om omdat dagelijks ettelijke kinderen op het pleintje samenkomen om te voetballen. Saeys benadrukt dat niet hijzelf daar de opracht toe gaf. "Het is onze preventieadviseur die de doelen liet wegnemen", zegt hij. "Dat is het resultaat van een veligheidsstudie over het speelpleintje. Het is te klein om zowel plaats te bieden aan schommel, wip en klimrek én goals. Als burgemeester kan ik dergelijk advies niet zomaar naast me neerleggen. Ik ben wel bereid om een andere oplossing te zoeken. Ik ben voorstander van speelpleintjes in wijken. Misschien kunnen kleine mini-goaltjes soelaas brengen. We zullen met het schepencollege bekijken of we een alternatieve oplossing kunnen realiseren." (DND)