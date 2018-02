Extra kosten bij herstellingswerken De Biekorf VLOER EN ONDERLIGGENDE ISOLATIE TERRASZAAL EN CULTUURCAFÉ MOET VERVANGEN WORDEN NELE DOOMS

09 februari 2018

02u30 1 Lebbeke Er is meer werk dan oorspronkelijk voorzien om de schade van de brand in Cultuurcentrum De Biekorf in Lebbeke te herstellen. Ook de vloer en onderliggende isolatie moeten vervangen worden. Dat zorgt voor een meerkost van 13.000 euro. De werken zitten op kruissnelheid en moeten tegen eind april rond zijn.

Het is ondertussen van september 2016 geleden dat in Cultuurcentrum Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke, een alles verwoestende brand uitbrak. Het gebouw liep daardoor enorme schade op. Terraszaal en Cultuurcafé werden helemaal vernield en zijn sindsdien compleet onbruikbaar. Het gemeentebestuur stelde meteen na de brand alles in het werk om het cultuurcentrum zo snel mogelijk weer te laten draaien. Dat lukte voor de theaterzaal zelf, zodat geplande optredens er vrij snel weer konden plaatsvinden. Maar de verwoeste Terraszaal en het Cultuurcafé zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet bruikbaar.





Vloer openbreken

Wel zijn de herstellingswerken momenteel volop bezig. Die werden eind vorig jaar, in november, eindelijk opgestart. "We hadden dat liever sneller zien gebeuren", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Maar er was serieus wat discussie tussen de verzekeringsmaatschappijen en dat zorgde voor vertraging. Gelukkig is er nu wel schot in de zaak gekomen en zitten de herstellingswerken op kruissnelheid."





Maar zonet bleek een volgende kink in de kabel. Tijdens de uitvoering van de werken, bleek dat ook de isolatie onder de vloer in de Terraszaal en het Cultuurcafé aangetast is geweest door het vuur. "Daardoor moet de vloer toch volledig opgebroken en vervangen worden, alsook de isolatie eronder", vertelt burgemeester Saeys. "Aanvankelijk was gedacht dat we de vloer enkel hoefden schoon te maken. Hem opbreken en een nieuwe leggen, levert de gemeente nu spijtig genoeg een meerkost van 13.000 euro op. De werken zullen hierdoor ongeveer een week langer duren dan voorzien."





Aanpassingswerken

De vervanging van de vloer zal de gemeente zo'n 13.000 euro extra kosten. Eerder voorzag het gemeentebestuur al 100.000 euro budget om De Biekorf weer op te knappen, bovenop de vergoeding die de verzekeringen zullen terugbetalen. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om meteen ook wat aanpassingswerken aan het gebouw te laten uitvoeren. "Zo willen we bijvoorbeeld een aparte ingang realiseren voor de Terraszaal", zegt Saeys. "Daardoor moeten gebruikers van de Terraszaal in de toekomst niet altijd door de café of omgekeerd." Normaal gezien moet de renovatie tegen eind april achter de rug zijn.