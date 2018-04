Extra GAS-boetes voor inbreuken 07 april 2018

02u34 0

Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft een aantal extra inbreuken opgenomen in het reglement waarvoor GAS-boetes kunnen uitgeschreven worden. Zo kunnen gemachtigde opzichters in de toekomst ook een GAS-boete uitschrijven voor chauffeurs die hun wagen fout parkeren of stationeren. Ook eigenaars van loslopende honden kunnen voortaan een Gemeentelijke Administratieve Sanctie krijgen. De gemeente wil met een nieuwe GAS-boete ook een einde maken aan allerlei kaartjes tussen ruitenwissers of portiers van auto's. "Wie zijn wagen parkeert en terugkomt, vindt vaak zo'n kaartje van zogezegde geïnteresseerde firma's die het voertuig willen kopen", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Meestal gaat het om malafide praktijken. Om er komaf mee te maken, mogen zo'n kaartjes niet meer bedeeld worden zonder toestemming van de burgemeester. Wie het toch doet, krijgt een GAS-boete." De gemeenteraad keurde de aanvulling van het politiereglement goed. (DND)