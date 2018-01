Extra bewakingscamera's aan basisschool Minnestraal 19 januari 2018

02u41 0 Lebbeke Vrije basisschool De Minnestraal installeert drie extra bewakingscamera's. Aanleiding is de inbrakenplaag in jeugdlokalen die momenteel in Lebbeke heerst.

Het voorbije weekend werd ingebroken bij Chiro Krikojo in Lebbeke. Het blijkt ondertussen een steeds weerkerend fenomeen dat in de gemeente ingebroken wordt in jeugdlokalen. Ook Chiro Heilig-Kruis, in de Lange Minnestraat, werd al slachtoffer van inbrekers. Naar aanleiding daarvan stelde basisschool De Minnestraal, die vlakbij gevestigd is, beelden van de bewakingscamera die de school heeft ter beschikking van de politie. Die camera richt zich niet alleen op de speelplaats, maar ook op het baantje naast de kerk. "De school zelf beschikt ook over een inbraakalarm", zegt directeur Herman Vermeiren. "Maar door de inbrakenplaag vinden we het opportuun meer bewakingscamera's te voorzien. Er komen er op onze school nog eens drie bij, zowel vooraan als achteraan. Zo ontstaat een grote perimeter rond de school en omgeving waarvan beelden gemaakt worden. Ook de terreinen van de jeugdbewegingen kunnen zo beter bewaakt worden."





Ondertussen overweegt het gemeentebestuur ook om bijkomende verlichting te plaatsen, uit veiligheidsoverwegingen. Van de daders van de recente inbraken in jeugdlokalen ontbreekt voorlopig nog altijd elk spoor. (DND)