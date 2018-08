Expo rond Down in bibliotheek Nele Dooms

31 augustus 2018

14u49 1 Lebbeke De bibliotheek van Lebbeke ontvangt in september de tentoonstelling 'De schoonheid van imperfectie'. Fotografe Emilie Bonjé portretteerde 51 kinderen met het syndroom van Down.

Met het project wil de fotografe laten zien hoe zij naar schoonheid in een portret kijkt. Toeschouwers leren de kinderen kennen in hun puurheid, eigenzinnigheid en eigen schoonheid. Lieve Blancquaert is meter van het project. De expo is in de Lebbeekse bibliotheek te bekijken van 4 tot 28 september, tijdens de openingsuren. De bib bevindt zich aan de Stationsstraat in Lebbeke. Info: https://lebbeke.bibliotheek.be.