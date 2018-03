Expo in bib toont sprookjeskledij 20 maart 2018

Naar aanleiding van de Jeugdboekenmaand pakt de bibliotheek van Lebbeke uit met de expo 'Kleren van de keizer'. Bezoekers kunnen wegdromen tussen kledij uit allerlei sprookjes. "Kleding is in sprookjes zeer belangrijk", zegt bibliothecaris An Heirbaut. "Illustratoren besteden er veel aandacht aan. De tentoonstelling toont sprookjesillustraties van internationaal bekende illustratoren als Carll Cneut. Het Literair Museum van Hasselt liet een aantal jurken en kostuums in het echt maken, onder leiding van modeontwerpster Anita Evenepoel. Kunstenares Micheline Vandervreken maakte er hoeden, schoenen en andere accessoires in papier-maché bij." De expo is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib. (DND)