Europese kampioenen in de bloemetjes 28 februari 2018

De verschillende Europese kampioenen die Lebbeke rijk is, kregen een ontvangst aangeboden in het gemeentehuis aan de Grote Plaats. De internationale topprestaties werden er in de kijker gezet. Zo werden Rune Vierendeels en Benjamin Van Hecke Europees kampioen in rope skipping. De titel behaalden ze in Portugal. Mats De Ridder is dan weer een krak in BMX. Hij behaalde een provinciale, Vlaamse, Belgische en Europese titel. Powerlifter Orhan Bilican kaapte het EK-goud weg in Spanje, zijn derde Europese titel op een rij. Dries De Smet werd, naast allerlei andere titels in de atletiek, vice-kampioen op de 1.500 meter bij de beloften in het Italiaanse Gresotto. Nio De Backer, actief in beachtennis, prijkte dan weer op de eerste plaats op de wereldranking van de junioren. "Lebbeke is een echte sportgemeente en dat vertaalt zich ook in uitzonderlijke prestaties", zegt schepen François Willems.





(DND)





