Erfgoedcel zoekt dialectsprekers 09 maart 2018

De Erfgoedcel Land van Dendermonde zoekt inwoners die het Lebbeekse dialect goed machtig zijn. De organisatie wil een volksverhalenwandeling organiseren in Lebbeke. Daarvoor heeft het niet alleen volksverhalen nodig, maar ook mannen en vrouwen die het dialect spreken. Die kunnen de verhalen dan inlezen. Wie mee wil werken, kan contact opnemen via info@egclandvandendermonde.be of cultuurdienst@lebbeke.be. (DND)