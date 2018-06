Ereburger Jef Dauwe schenkt historische zilveren halskraag en archief aan gemeente 27 juni 2018

02u46 0 Lebbeke Jef Dauwe schenkt een collectie boeken over Lebbeke uit de 17de tot 19de eeuw én een zilveren halskraag van schuttersgilde Sint-Joris aan Lebbeke. De Lebbeekse ereburger haalt die uit zijn privéverzameling.

Jozef Dauwe woont nu wel in Dendermonde, maar hij is een geboren Lebbekenaar. Net daarom schenkt hij die historische stukken over Lebbeke uit zijn verzameling aan de gemeente. "Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in het verleden", zegt Dauwe. "Dat resulteerde in een verzameling geschiedkundige documenten en eigen publicaties. Ik hoop dat mijn schenking de basis vormt van een lokaal historisch documentatiecentrum."





Dauwe schenkt vierhonderd boeken en handschriften. Over Lebbeke alleen al schreef Dauwe zelf een zeventigtal boeken en artikelen.





Daarnaast zit een uniek stuk in de schenking: de zilveren halskraag van schuttersgilde Sint-Joris. Die dateert uit 1632 en werd eeuwenlang gedragen tijdens optochten en processies. "De halskraag toont tien vuurslangen, een verguld beeld van O-L-Vrouw van Lebbeke en een vergulde papegaai", weet Dauwe. "Het was Napoleon die bij een keizerlijk decreet van 1910 het stuk aan Lebbeke schonk. Ik kreeg ze tien jaar geleden in het bezit. Het is nog de enige materiële getuige van de gilde, naast de zandstenen toegangspoort van het oude gildehuis op de Dendermondsesteenweg."





(DND)