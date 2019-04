Elektrische fiets opladen kan voortaan aan sportcentrum Nele Dooms

01 april 2019

15u53 2 Lebbeke Wie zijn elektrische fiets wil opladen, kan dat voortaan aan het gemeentelijk sportcentrum van Lebbeke. Het gemeentebestuur heeft er oplaadpalen laten installeren. Die bevinden zich onder de overdekte fietsenstalling, rechtover de ingang van de sporthal.

Het gaat om twee laadpalen met telkens twee oplaadpunten, zodat er vier fietsen tegelijk opgeladen kunnen worden. Er zal nog de nodige signalisatie aangebracht worden om de laadpalen onder de aandacht te brengen. “Elektrisch fietsen wint aan populariteit, zowel voor recreatief fietsen als voor het woon-werkverkeer. Het is interessant voor de mobiliteit, het milieu en de gezondheid”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Daarom dragen wij als gemeente graag ons steentje bij om elektrisch fietsen te stimuleren door de nodige voorzieningen toegankelijk te maken. We hopen hiermee niet enkel het fietstoerisme mee te stimuleren, maar we denken hiermee ook lokaal mensen te activeren. Lebbeke was tot nu toe een blinde vlek in de regio voor wat betreft publieke oplaadpunten.”