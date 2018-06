Eindelijk ruimte voor plaatselijke kmo's ONTWIKKELING GURSTEN VELT MOET 1,6 MILJOEN OPLEVEREN NELE DOOMS

02 juni 2018

02u51 0 Lebbeke De kmo- en ambachtenzone Gursten Velt krijgt concreet vorm. Lebbeke gaat in zee met projectontwikkelaar Jeni Real Estate. Dat plant 34 kmo-units op de site en een winst van 1,6 miljoen euro voor de gemeente door de grondverkoop.

Lebbeke wil al jaren meer ruimte voor plaatselijke, kleinere bedrijfjes. Met het "Gurtsen Velt" moet dat nu lukken. De gemeente verwierf alle grond van de site tussen de Flor Hofmanslaan en de Brusselsesteenweg, en wijzigde de bestemming naar kmo- en ambachtenzone.





"Om dit gebied nu concreet te ontwikkelen voor kmo's, gaan we in zee met Jeni Real Estate", legt burgemeester François Saeys (Open Vld) uit. "We schreven een wedstrijd uit, waarbij drie ontwikkelaars een ontwerp indienden. Dat van Jeni werd door de jury als beste beoordeeld."





Het ontwerp voorziet 34 units voor verschillende bedrijfjes, die elk hun eigen parkeerplaatsen en fietsenstalling krijgen. Alle units zullen bereikbaar zijn via een ringweg langs het gebied, parallel aan de Flor Hofmanslaan. "Per perceel is, afhankelijk van de nood, 250 tot 450 vierkante meter voorzien", zegt Saeys. "De toewijzing zal via een reglement gebeuren, waarbij lokale ondernemers voorrang krijgen."





Een deel van de site is gereserveerd om de uitbreiding van busbedrijf De Hauwere mogelijk te maken. Een achttal parkeerplaatsen wordt voorzien voor vrachtwagens. "Ook een groenbuffer is in het plan opgenomen", zegt Saeys. "Net als waterbuffering. Het ontwerp vrijwaart ook het herdenkingsbosje met oorlogsmonument."





Saeys verwacht dat het Gursten Velt ontwikkeld zal zijn tegen 2021. "Jeni Real Estate gaat uit van een verkoopprijs van 60 euro per vierkante meter, wat de gemeente 1,6 miljoen euro zou opleveren", zegt hij. "Dat is een heel mooie opbrengst voor ons."





Belastingverlaging?

Het is net die winst die kwaad bloed zet bij oppositiepartij N-VA. "Eerst jaren geleden eigenaars van grond op de site goedkoop onteigenen en daarna de bestemming wijzigen zodat de grond duurder wordt. De woekerwinst van 1,6 miljoen euro waar nu mee uitgepakt wordt, is gewoon hemeltergend voor de oorspronkelijke eigenaars", zegt Peter Huyck. "Het had omgekeerd gekund: eerst de bestemming wijzigen en dan de eigenaars voor die prijs onteigenen."





Volgens Saeys is dit "net goed voor Lebbeke". "Ik ben er fier op dat we dit kunnen realiseren", zegt hij. "De winst is goed voor alle belastingbetalers. Misschien zit er door dit project wel een belastingverlaging in voor Lebbeke."





N-VA heeft nog meer kritiek op het project. "Het herdenkingsbos is te klein, er is te weinig groen en de waterbuffer is niet voldoende", zegt Carin Meert. "97 procent verharden in een drassig gebied, dat is om problemen vragen."