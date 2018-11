Einde heraanleg Rossevaalstraat in zicht Nele Dooms

23 november 2018

17u20 0

Na maanden werken is het einde van de heraanleg van de Rossevaalstraat in zicht. Een aannemer startte er vlak na de zomer met aanleg van nieuwe greppels, boordstenen en voetpaden. Het gemeentebestuur liet ook de asfaltverharding in de straat vernieuwen en plaatselijke herstellingen aan de riolering uitvoeren. Aanleiding voor het project waren de vele verzakkingen die zich in de straat voordeden. “De toestand van de riolering is zo slecht dat we niet wilden wachten op subsidie om de straat aan te pakken”, zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). “Daarom kozen we voor plaatselijke onderhoudswerken op eigen kosten.” De werken vinden plaats tussen de spoorweg en de Grote Snijdersstraat. Als alles verder volgens plan verloopt, zal de Rossevaalstraat tegen 27 november volledig geasfalteerd zijn. Dan is de ellende die doorgaans met wegenwerken gepaard gaat voorbij.