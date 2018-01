Eetfestijn voor Meelestraut Keirremis 02u47 0

De organisatoren van de jaarlijkse Meelestraut Keirremis hebben dit weekend hun eetfestijn op het programma staan. De opbrengst daarvan is bestemd om het kermisgebeuren deze zomer op 7 en 8 juli mogelijk te maken. Smullen kan op zaterdag 20 januari, van 18 tot 21 uur, en op zondag 21 januari, van 11.30 tot 14.30 uur. Op het menu staan stoofvlees en vol-au-vent met frietjes en groenten. Volwasssenen betalen 15 euro, kinderen 7,5 euro. Wie jonger is dan tien jaar, eet gratis. Iedereen is welkom in het Ontmoetingscentrum van Wieze, aan de Schoolstraat 2. (DND)