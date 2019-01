Eetfestijn voor kermis in Meelestraut Nele Dooms

14 januari 2019

15u50 1

Het Kermiscomité Meelestraut Leeft organiseert haar achttiende eetfestijn. Dat moet geld in het laatje brengen om de jaarlijkse kermis te kunnen blijven organiseren. “We bieden dan super veel gratis animatie, muziek, activiteiten en workshops voor kinderen en allerlei attracties en straattheater aan”, klinkt het. “Helaas is het onmogelijk om dit alles te realiseren zonder inkomsten. Daarom is dit eetfestijn zo belangrijk.” Op het menu staan stoofvlees en vol-au-vent met frietjes aan 15 euro. Kinderen betalen 7,5 euro. Wie jonger is dan tien jaar, kan gratis eten. Het eetfestijn vindt plaats op zaterdag 19 januari, van 18 tot 21 uur, en op zondag 20 januari, van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Ontmoetingscentrum van Wieze, aan de Schoolstraat. Info: www.meelestraut.be.