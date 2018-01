Eetfestijn in nieuw jasje 02u36 0

Atletiekclub AC Lebbeke heeft haar eetfestijn in een nieuw jasje gestoken. Het tweedaags evenement in parochiezaal Ons Huis werd vorig jaar een ééndaagse organisatie in CC De Biekorf. De nieuwe formule sloeg duidelijk aan, zodat er een vervolg aan komt. Het jaarlijkse eetfestijn is ondertussen aan de veertigste editie toe. Op zondag 14 januari kunnen liefhebbers proeven van kip, steak of tong. De tafels staan gedekt vanaf 11.30 uur. Iedereen is welkom in De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Info en inschrijvingen: www.aclebbeke.be/eetfestijn-2018. (DND)