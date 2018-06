Eerste ondergrondse glasbol in gebruik 06 juni 2018

In Lebbeke is gisteren de allereerste ondergrondse glasbol in het Verko-werkingsgebied in gebruik genomen. Alle negen gemeenten van de Verko-regio krijgen zo'n exemplaar. Het initiatief moet de netheid op glasbolsites ten goede komen.





Voor de plaatsing van de ondergrondse glasbolsite werkt afvalintercommunale Verko samen met Fost Plus, verantwoordelijk voor inzameling van verpakkingsafval. "Dankzij de subsidie van Fost Plus kunnen er negen ondergrondse glascontainers komen", zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. "Elke gemeente krijgt er één en betaalt daar de helft van. Fost Plus bekostigt de andere helft".





Het totale kostenplaatje bedraagt 63.000 euro. De investering past in de strijd tegen sluikstorten en zwerfafval op glasbolsites. "Waar een container ondergronds zit, zijn sluikstorters minder geneigd om afval achter te laten omdat ze het niet kunnen verstoppen", zegt ondervoorzitter van Verko Ann Doran uit Lebbeke. "Ondergrondse sites beperken bovendien de visuele hinder en er is minder lawaaihinder van rinkelend glas. Door de kleinere opening kan er geen ander afval in terecht. Lebbeke is tevreden de eerste ondergrondse glascontainer te verwelkomen."





Voor de officiële ingebruikname vond een demonstratie met de gloednieuwe containerwagen op CNG voor het leegmaken van de ondergrondse glasbollen plaats. De volgende weken zijn ook andere aangesloten gemeenten, zoals Dendermonde, Berlare, Hamme en Buggenhout aan de beurt. In de toekomst krijgen nog meer glasbolsites ondergrondse exemplaren. (DND)