Eerst een grote zaal voor het centrum, dan pas aandacht voor Zaal Heidehof Nele Dooms

28 februari 2019

10u14 0 Lebbeke Het nieuwe gemeentebestuur van Lebbeke verlegt de prioriteiten. Het wil eerst werk maken van een nieuwe grote polyvalente zaal in het centrum voor fuiven en eetfestijnen. Pas daarna zal Zaal Heidehof in Heizijde aangepakt worden. “Een centrumzaal krijgt prioriteit op vraag van een overgrote meerderheid binnen de Jeugdraad”, klinkt het.

Oppositieraadslid Freya Saeys (Open Vld) vroeg tijdens de jongste gemeenteraad in Lebbeke naar de intenties van het nieuwe gemeentebestuur met Zaal Heidehof. “Die werd vorige legislatuur verworven met de bedoeling er een ontmoetingscentrum voor fuiven van jeugdverenigingen, eetfestijnen van plaatselijke verenigingen en activiteiten en vergaderingen”, zegt ze. “Na onderzoek bleek dat een nieuwbouw de beste optie zou zijn om dit te realiseren. Wij stellen voor hier dringend werk van te maken. Hoe ver staat de nieuwe meerderheid van CD&V, N-VA en sp.a/Groen hiermee?”

Uit het antwoord van schepen Jan Vanderstraeten (CD&V) blijkt alvast dat de prioriteiten bij de nieuwe coalitie verschoven zijn. “We worden geconfronteerd met een tekort aan capaciteit voor fuiven en eetfestijnen, vooral in het centrum van onze gemeente”, zegt hij. “Daarom willen we graag dat eerst prioritair aanpakken en gaan we voluit voor een grote polyvalente zaal in het centrum, ter vervanging van het verdwenen Zaal Ons Huis. Dat gemis laat zich immers duidelijk voelen en daar moet een oplossing voor komen. Op korte termijn. We plannen een nieuwe centrumzaal, noem het gerust Ons Huis 2.0. Het zal één van de eerste projecten in onze meerjarenplan zijn.”

Volgens schepen van Jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA) komt die beslissing ook meest tegemoet aan de wensen van de jeugd. “Uit een bevraging en overleg met de Jeugdraad blijkt dat een overgrote meerderheid van de jeugdverenigingen vragende partij is voor een centrumzaal”, zegt zij. “De vraag naar een meer centrale zaal in plaats van Heizijde is duidelijk. We gaan tegemoet komen aan die wensen van de jeugd en een geschikte locatie zoeken in het centrum.”

Vanderstraeten ontkent niet dat ondertussen Zaal Heidehof in allesbehalve goede staat verkeert. Dat verbetert er ook niet op, nu de zaal meer gebruikers kent sinds de sluiting van Ons Huis. “We zullen het Heidehof ook niet aan zijn lot overlaten, maar zetten nu eerst alles op alles voor een zaal in het centrum”, zegt hij. “Heizijde moet vervolgens een oplossing op maat van de buurt krijgen. Hier past geen grote zaal. Bovendien zou het ook een probleem zijn als we het huidige Heidehof plat smijten voor een nieuwbouw, want waar moeten ondertussen de verenigingen die er nu gebruik van maken dan naartoe?”

De vraag van Open Vld om een principebeslissing te nemen voor een nieuwbouw voor het Heidehof werd dan ook weggestemd. Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) benadrukte wel dat er in afwachting van een nieuw voorstel voor het Heidehof wel instandhoudingswerken zullen gebeuren aan het gebouw.