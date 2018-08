Eenrichtingsverkeer Opwijksestraat stuit op protest Nele Dooms

29 augustus 2018

12u02 0 Lebbeke Niet iedereen in Lebbeke is blij met de invoering van eenrichtingsverkeer in de Opwijksestraat. De proefopstelling is ingevoerd voor meer veiligheid aan gemeenteschool De Puzzel. Maar uit diverse hoeken komen verdeelde reacties. Gebrek aan overleg met omwonenden, zet kwaad bloed.

In gemeenteschool De Puzzel zijn ze al jaren vragende partij naar oplossingen voor de verkeersonveiligheid en parkeerproblematiek aan de schoolomgeving in de Opwijksestraat. Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar, lanceert het gemeentebestuur extra verkeersmaatregelen. Sinds deze week geldt eenrichtingsverkeer in de Opwijksestraat, tussen de Korte Varentstraat en de Poststraat. Chauffeurs kunnen alleen vanuit de Korte Varentstraat richting Hemelstraat of Poststraat rijden.

"Zo krijgen de zwakke weggebruikers meer ruimte, en wordt de leefbaarheid voor de buurtbewoners bij het begin en einde van de schooldagen beter", meent burgemeester François Saeys (Open Vld). "Ouders kunnen parkeren in de Oudebaan. Vandaar kunnen hun kinderen via een nieuwe doorgang tussen het kerkhof en de school te voet naar De Puzzel. Zo beperken we de parkeerdruk in de Opwijksestraat."

Maar het eenrichtingsverkeer valt niet bij iedereen in goede aarde. Slager Guy van Cauter en diens vader Raymond zijn niet te spreken over de ingreep. "Zonder enige overleg staan wij hier voor voldongen feiten", klinkt het. "Werken aan meer verkeersveiligheid is goed. Maar de manier waarop, dat is een andere zaak. Geen enkele omwonende is bevraagd vooraf. Buren zien er tegenop nu om rond te rijden. En we krijgen ook heel veel misnoegde klanten in de winkel. Voor ene slager die het moet hebben van de passage zal dit in de toekomst te voelen zijn. Klanten zullen gewoon elders gaan in plaats van rond te rijden. We starten een petitie om duidelijk te maken dat we niet akkoord zijn."

Ook de Ouderraad van De Puzzel heeft bedenkingen. "We deden zelf voorstellen voor verkeersveiligheid aan de school", zegt Joke Obus. "De invoering van een schoolstraat was een optie bijvoorbeeld. Maar we drongen in de eerste plaats aan op een verkeersdeskundige om de situatie te onderzoeken en op te lossen. Plots is er echter eenrichtingsverkeer, waar we niet om vroegen. De manier waarop deze beslissing genomen is, kan beter. We zullen de komende maanden alles goed opvolgen en evalueren."

Oppositiepartij N-VA is voorstander om een "schoolstraat" in te voeren. Dat betekent dat de Opwijksestraat alleen bij het begin en einde van de schooldag wordt afgesloten voor verkeer, zodat kinderen veilig de school kunnen bereiken of verlaten. "Daarmee wordt de piek van aankomend, vertrekkend, parkerend en kerend autoverkeer perfect opgevangen", zegt Goedele Uyttersprot. "De schoolomgeving is dan tijdelijk volledig verkeersvrij. Wie vanuit de Opwijksestraat komt, kan links afslaan in de Hof ter Varentstraat. Vanuit de Laurierstraat kan het via de Hemelstraat. Uit onderzoek blijkt dat een schoolstraat niet alleen de veiligheid en de parkeerhinder ten goede komt. De maatregel zorgt ook voor een stijgend aantal kinderen dat met de fiets of te voet naar school komt."

Burgemeester Saeys belooft een evaluatie na de proefperiode. Die loopt tot eind december. "Ook tussentijds zullen evaluaties plaatsvinden", zegt hij. "Aan het einde van de proefperiode bekijken we of de aangepaste situatie al dan niet aanblijft."