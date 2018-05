Eenrichtingsverkeer in Minnestraat 30 mei 2018

De Lange Minnestraat in Lebbeke krijgt uitzonderlijk eenrichtingsverkeer op zaterdag 2 juni. Aanleiding is het schoolfeest van basisschool De Minnestraal. Het eenrichtingsverkeer geldt tussen de Meysveldbaan en de Binnenstraat. Bestuurders mogen alleen vanuit de Opwijksestraat in de richting van de Brusselsesteenweg rijden. Voor verkeer komende uit Brusselsesteenweg is een wegomleiding via de Binnenstraat, Meysveld en Rozenstraat. (DND)