Eenrichtingsverkeer deel Laurierstraat draait om Nele Dooms

22 november 2018

17u20 0 Lebbeke Het gemeentebestuur past de verkeerssituatie in de omgeving van de Opwijkesstraat aan. Sinds 1 september geldt daar een proefproject om een veiligere schoolomgeving voor de gemeenteschool De Puzzel te creëren. Het eenrichtingsverkeer in de Laurierstraat draait om.

Met de proefopstelling voerde het gemeentebestuur bij het begin van het schooljaar eenrichtingsverkeer in in de Opwijksestraat en de Laurierstraat, tussen Poststraat en Korte Varentstraat. Begin deze maand vond een evaluatie plaats. Daaruit bleek dat toch enkele aanpassingen op zijn plaats waren. De Verkeerscommissie keurde die goed, zodat vanaf maandag 3 december de verkeerssituatie enigszins zal wijzigen.

“Er is beslist om de rijrichting van het eenrichtingsverkeer in het deel van de Laurierstraat tijdelijk om te draaien”, zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). “Daardoor moeten onder andere de bewoners van de Laurierstraat niet telkens wegrijden via de Poststraat en het Koningin Astridplein. Ze hebben dan de keuze tussen zowel de Poststraat in de richting van het centrum of de Hemelstraat naar de Brusselsesteenweg. De eenrichting in de Opwijksestraat, tussen Hemelstraat en Korte Varentstraat, blijft wel hetzelfde.”

Door deze nieuwe situatie zal het verkeer verplicht worden om weg te rijden via de Hemelstraat als ze de Opwijksestraat of Laurierstraat inrijden. “Dit zal ervoor zorgen dat er niet aan één stuk kan doorgereden worden vanaf de Korte Varentstraat tot aan de Poststraat”, zegt Saeys. “Dat zal er zeker voor zorgen dat de snelheid op dit traject daalt.”