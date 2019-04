Een rijbewijs ingetrokken tijdens flitsmarathon in politiezone Lebbeke/Buggenhout Koen Baten

04 april 2019

10u30 0 Lebbeke De politiezone Lebbeke/Buggenhout heeft bij de flitsmarathon die gisteren gehouden werd iets meer dan 1.800 voertuigen gecontroleerd op snelheid. De controle vond plaats op vier verschillende plaatsen in Lebbeke en Buggenhout. Ondanks dat de controle was aangekondigd reden toch nog 123 bestuurders te snel.

In de Kasteelstraat in Buggenhout werd een chauffeur zelf geflitst met een snelheid van 104 kilometer per uur in de bebouwde kom. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Ook in de Kasteelstraat werd nog een onmiddellijke inning gegeven voor gordeldracht en het gebruik van de gsm.

De tweede controle vond plaats in de Opwijksestraat. Hier reden 9 personen te snel, de hoogst gemeten snelheid was er 65 kilometer per uur. Er werden ook nog drie bestuurders betrapt op het gebruik van de gsm.

Ook in de Stationsstraat in Buggenhout werd een zware snelheidsovertreding vastgesteld. De bestuurder reed er maar liefst 85 kilometer per uur in de bebouwde kom. Er werd ook nog een voertuig aan de klem gelegd omdat het niet verzekerd was.

Tot slot werd ook op de Brusselsesteenweg in Lebbeke nog een zware voet geflitst door de camera. Hij reed 99 kilometer per uur waar er slechts 70 is toegelaten. In totaal reden er op de Brusselsesteenweg 23 voertuigen te hard.