Ecocheques voor personeel 15 mei 2018

Het gemeentepersoneel van Lebbeke krijgt ecocheques. Dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd. "Er bleek een overschot in de financiële middelen voorzien voor ons personeel", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "We hebben beslist om die som eenmalig te verdelen onder onze personeelsleden. Het komt op dertig euro per persoon. We zullen die toekennen aan de hand van ecocheques." (DND)