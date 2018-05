Echte Amerikaanse lekkernij dankzij Dolce Donut FOODTRUCK ZAL NAAR ALLERLEI FESTIVALS EN EVENEMENTEN TREKKEN NELE DOOMS

25 mei 2018

02u44 0 Lebbeke Echte, typische Amerikaanse donuts proeven. Het kan nu ook in Lebbeke. Daar zorgen Dominique De Jonghe en echtgenote Annick Van de Voorde uit Wieze voor. Voor hun 'Dolce Donut' haalden ze een echte Amerikaanse donutmachine naar hier. Als eerste in het land.

Grote fan van donuts waren Dominique De Jonghe en Annick Van de Voorde in het verleden niet, maar een horecabeurs bracht daar verandering in. "Ik handel in horecamateriaal en daarom waren we in oktober present op een beurs in Milaan", vertelt Dominique. "Voor de kinderen kochten we al eens donuts, die zijn er gek op. Zelf waren we er niet wild van. Tot op die beurs. Daar stond een bijzondere machine om ter plaatse donuts af te bakken. De geur alleen al maakte dat we wilden proeven, en we waren meteen verkocht."





Niet veel later beslisten Dominique en Annick om zo'n machine aan te schaffen en een foodtruck te starten. "Verser kan niet", zegt Annick. "De donuts die in de supermarkt of bij bakkers vindt, komen uit de diepvries en hebben zowat allemaal dezelfde smaak. De machine laat ons toe de lekkernij helemaal vers af te bakken. Dat resulteert in een veel betere smaak. Wie ons in de foodtruck bezig ziet, en de donuts uit de machine ziet komen, krijgt onmiddellijk goesting. Proevers krijgen een smoutebol-gevoel met de smaak van donut. Ondertussen zijn we zelf fervente donut-eters geworden."





Bij Dolce Donut worden de donuts lauwwarm geserveerd, met een warme topping. "In alle mogelijke kleuren", zegt Dominique. "We hebben natuurlijk de klassiekers, met suiker en chocola, maar er zijn ook pistache en allerlei crumbles. Een try-out voor familie, vrienden en buren leverde een resem positieve reacties op. Het live bakken zorgt ook voor extra spektakel: bezoekers zien het deeg door een vorm gaan en vervolgens in drie keer door de olie wentelen."





Op festivals

De perfecte donut bak je ook niet zomaar. Dominique heeft zo zijn geheimen voor een geslaagd resultaat. "Het recept is het origineel Amerikaanse. Het is alleen wat naar onze eigen hand gezet, met wat minder kaneel en muskaatnoot, omdat dit in België minder gesmaakt wordt. We bakken cakedonuts. Belangrijkste is zonnebloemolie gebruiken, de juiste temperatuur én gepaste kruiding."





Met hun foodtruck springen Dominique en Annick mee op de kar van een nieuwe trend. "Donuts zijn het laatste jaar in België in opmars bezig", weet Dominique. "In onze buurlanden is deze lekkernij al geruime tijd populair. In de toekomst bakken we donuts live op festivals, evenementen, bedrijfsevents en verjaardagsfeestjes."





Dolce Donut zal onder andere te vinden zijn op Denderpop in het stadspark in Dendermonde in juni.