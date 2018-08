Duizenden genieten van Vlaamse Top Tien Nele Dooms

26 augustus 2018

10u48 0 Lebbeke Duizenden verzamelden zaterdagavond op de Grote Plaats in Lebbeke voor de opnames van de Vlaamse Top Tien van Ment TV. Ze kregen meer dan dertig Vlaamse artiesten live aan het werk te zien. En dat zorgde voor heel wat ambiance.

"Het is ondertussen de derde keer op rij dat Ment TV onze gemeente uitkiest om haar Vlaamse Top Tien in te blikken", zegt een tevreden burgemeester François Saeys (open Vld). "Onze Grote Plaats met prachtige Onze-Lieve-Vrouwekerk is dan ook ideaal decor. Zeker bij zonsondergang leveren de laatste zonnestralen op de kerk prachtige beelden op. Wij van onze kant zijn blij dat Ment TV hier te gast is. Het is voor heel wat inwoners een leuke gelegenheid om zich eens uit te leven. Lebbeke Beweegt." De opnames zorgden voor urenlang muziekplezier. Kers op de taart was nog een live optreden van De Romeo's. Ze zetten de Grote Plaats in vuur en vlam.