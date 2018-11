Dronken fietser valt over gedumpte matras en krijgt geldboete in politierechtbank Koen Baten

09 november 2018

12u45 13 Lebbeke Lebbekenaar Pieter W. is door politierechter Peter D'hondt veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 1.400 euro met uitstel. De jongeman reed op 2 april 2018 naar huis nadat hij enkele pintjes had gedronken omdat zijn voetbalploeg uit Lebbeke had gewonnen.

Toen hij ‘s nachts met zijn fiets naar huis reed, viel hij op het fietspad over een gedumpte matras. De jongeman raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij onder invloed van alcohol was.

“Het is toch wel absurd dat hij zich nu voor de politierechtbank moet verantwoorden", aldus zijn advocaat. “Hij deed al de moeite om met zijn fiets te komen, en als die matras er niet lag, was hij waarschijnlijk zonder problemen thuisgeraakt", klinkt het.

De man zelf was niet aanwezig, maar politierechter Peter D’hondt had begrip voor de situatie. “Volgende keer moet je hem misschien zeggen dat hij op de matras valt in plaats van er naast", aldus D'hondt.