Drie nieuwe kandidaten voor N-VA 26 maart 2018

Oppositiepartij N-VA van Lebbeke heeft er drie nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bij. Het gaat om Eddy Aelbrecht, Geert De Saedeleir en Kurt Guns. Zij vervoegen het lijsttrekkersduo Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot. Eddy Aelbrecht is als artiest goed gekend in Lebbeke. Professioneel is hij actief als docent en pianist aan de Studio Herman Teirlinck en was jarenlang mede-uitbater van een horecazaak op de Jules De Buckplaats. Als muzikant en pianist begeleidde hij al veel Vlaamse artiesten en gaf hij concerten in heel Europa. "Met Eddy haalt N-VA een topper in huis", meent Raf De Wolf. "Hiermee versterkt N-VA haar inzet op cultureel vlak." Geert De Saedeleir is geboren en getogen Lebbekenaar uit de Opwijkstraat. Hij is een ondernemer-aannemer "pur sang", gespecialiseerd in aanleggen van opritten en terrassen. Hij toont ook maatschappelijk engagement voor jeugd, sociaal beleid, thuiszorg en natuurbehoud. Tot slot is ook Kurt Guns uit Wieze kandidaat. Hij speelt een belangrijke rol in het verenigingsleven. Zo was hij al twee maal prins carnaval, is voorzitter en drijvende kracht achter het kermiscomité WiezeWiest, actief in carnaval- en buurtcomités en vorig jaar verkozen tot 'Beste Buur'. (DND)