Drie koningen op pad om geld in te zamelen Geert De Rycke

06 januari 2019

09u25 0

‘Drie koningen’ gaan deze dagen van deur tot deur. Kinderen die verkleed zijn in de drie koningen proberen zo wat snoep en geld te verzamelen.

In Denderbelle waren er de voorbije dagen heel wat koningen op pad. “Wij trekken van deur tot deur om een liedje te zingen en zo zoveel mogelijk geld in te zamelen”, zeggen Dieuwke, Arne, Amber en Mare. “De ingezamelde centjes gaan naar het comité van de Kruisstraat. Ze organiseren een feestje met Pasen en we willen graag onze duit in het zakje doen.”

Enkele straten verderop trok de KSA van Denderbelle van deur tot deur. De KSA’ers trokken verkleed de straat op en ook de ‘drie koningen’ van KSA hadden een eigen missie: “Centjes inzamelen voor onze nieuwbouw. We zijn nu onze oude gebouwen aan het afbreken en we kunnen alle extra centjes gebruiken voor de nieuwbouw”, zegt Lotte Hofman van KSA Denderbelle.