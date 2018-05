Dorpskernvernieuwing begint nog dit jaar 12 mei 2018

De dorpskernvernieuwing van Denderbelle begint nog dit jaar. De werken in de omgeving van de kerk kosten 2,6 miljoen euro.





De gemeenteraad keurde zopas het ondergronds brengen van nutsleidingen en vernieuwen van openbare verlichting in de Denderstraat, Dorp en Klein Gent goed. Deze ingrepen zullen eerst gebeuren. Daarna begint de eigenlijke make-over. Normaal gezien is dat deze zomer het geval. De werken beginnen dan in het Klein Gent. Daar komen voetpaden van één meter breed en nieuw asfalt. Voor de kerk voorziet het plan een verkeersvrij vertoefplateau, afgesloten met verkeerspaaltjes. Aan de andere zijde komt voldoende parkeerruimte, goed voor een dertigtal plaatsen.





In de richting van café De Ster krijgt het Dorp meer groen. Behalve het Dorp krijgen ook nog andere omliggende straten een heraanleg. Het gaat dan om de Meerskant en de Denderstraat. Ook deze straten krijgen een gescheiden rioleringsstelsel en vervolgens een herinrichting. Het gaat dan vooral om een wegdek in asfalt, degelijke voetpaden en waar mogelijk parkeerstroken.





(DND)