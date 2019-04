Doortrekking N41 nog altijd opgenomen in update mobiliteitsplan: Open Vld dient klacht in bij gouverneur Meerderheid wil op korte termijn wel werk maken van compleet nieuw mobiliteitsplan Nele Dooms

03 april 2019

09u51 0 Lebbeke De definitieve goedkeuring van het nieuwe mobiliteitsplan in Lebbeke zorgt voor controverse. De update voorziet in uniforme snelheidszones en een verkeerscirculatieplan voor Denderbelle, maar ook de doortrekking van de N41 is er nog altijd in opgenomen. “Kan niet anders omdat het alleen om een actualisering ging en de N41 al in 2004 was opgenomen”, zegt schepen Jan Vanderstraeten (CD&V). “we gaan voor een nieuw plan.” Oppositiepartij Open Vld dient klacht in bij de gouverneur.

De gemeente beschikt al meer dan tien jaar over een mobiliteitsplan. Dat kon een update gebruiken, en dus liet de gemeente vorige legislatuur een nieuw, geactualiseerd plan maken. Het gemeentebestuur, toen met Open Vld en CD&V in de meerderheid, koos voor een ‘uitdieping’ van het bestaande plan. Drie extra projecten kregen zo vorm: uniforme snelheidszones in de gemeente, een circulatieplan voor Denderbelle en het parkeren wordt opgedeeld in blauwe zones.

Klacht bij gouverneur

Toen de gemeenteraad zich tijdens haar jongste vergadering over de definitieve goedkeuring van deze update moest buigen, verzette Open Vld, die sinds deze legislatuur in de oppositie zit, zich meteen. “Dit document goedkeuren is absurd”, zegt raadslid Freya Saeys. “Als we dit nu stemmen zoals het voorligt, keuren we ook de doortrekking van de N41 goed. Dat willen we in Lebbeke toch niet?! Dit document is zelfs niet besproken op de jongste verkeerscommissie.”

Open Vld vroeg om een uitstel van het punt, maar dat gebeurde niet en het plan werd goedgekeurd. De oppositiepartij dient nu klacht in bij de gouverneur. “Omdat de goedkeuring onvoldoende gemotiveerd is”, zegt Saeys. “Liefst twee pagina’s met negentien overwegingen zijn in het besluit opgenomen die compleet het omgekeerde stellen dan wat in het plan zelf staat. Als je dat moet doen, is het toch overduidelijk dat de inhoud van het mobiliteitsplan niet strookt met de huidige beleidsvisie en dan moet je niet goedkeuren.”

Geen andere keuze

Volgens schepen van Mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V) is ook de huidige coalitie van CD&V, sp.a/Groen en N-VA, nog altijd volledig gekant tegen een doortrekking van de N41. “Net daarom de vele overwegingen in het besluit om dat duidelijk te maken”, zegt hij. “We konden echter niet anders dan de update van het mobiliteitsplan, overigens vorige legislatuur door Open Vld zelf laten uitwerken, goedkeuren. Anders verliezen we de daarbij horende subsidie voor de heraanleg van de Hoogtestraat. Dat het traject van de N41 nog altijd in het plan staat, heeft alles te maken met de keuze vorige beleidsperiode om voor een uitdieping te gaan en niet een volledige herziening en dus compleet nieuw mobiliteitsplan. Concreet komt dat er op neer dat er een copy-paste gebeurde van het al bestaande plan uit 2004, met daarbij drie extra nieuwe verkeersprojecten. Eigenlijk is dit dus een gemiste kans geweest.”

Volgens Vanderstraeten keurde ook de nieuwe meerderheid het mobiliteitsplan ‘met lange tanden goed’. “Maar er was geen andere keuze, anders zijn we de subsidie kwijt”, stelt hij. “Dat heeft het Agentschap Mobiliteit en Openbare Werken me zwart op wit bevestigd. We moesten dit ook op de verkeerscommissie niet bespreken, want vorige legislatuur werd dit plan al voorlopig goedgekeurd. Wat we wel gaan doen, is op korte termijn, echt zo snel mogelijk, een volledig nieuw mobiliteitsplan maken dat helemaal inspeelt op duurzaamheid en de mobiliteit in de 21ste eeuw.”