Doorstart voor Jong Vld Nele Dooms

10 april 2019

18u29 5 Lebbeke De Jong Vld van Lebbeke maakt een doorstart. Dat werd in de kijker gezet met een bijeenkomst in ‘t Toreken aan de Grote Plaats in het centrum. Iedereen was er welkom voor een drankje, bierpralines en een gezellige babbel.

“Jong Vld is een aantal jaren niet zo actief geweest”, zegt nieuwe voorzitter Terence François. “Maar recent bleken een aantal jongeren bereid zich met volle goesting achter het initiatief te zetten en Jong Vld weer op de kaart te zetten. Dus hebben we voor een heropstart gekozen. Een voor een zijn de leden gemotiveerd om activiteiten voor jong en oud te organiseren, maar ook om de liberale waarden over te dragen naar andere jongeren. Onze bijeenkomst was er voor iedereen die nader met ons wilde kennismaken.”

Voorzitter François krijgt in zijn bestuur versterking van Werner Jansegers als ondervoorzitter. Yarne Schrijvers is penningmeester en Rana Kaadouch is secretaris.