Doorbrekers laten senioren swingen in Biekorf 16 juni 2018

02u37 0

De Cultuurdienst van Lebbeke organiseert op dinsdag 19 juni, in het kader van haar seniorenprogrammatie, een dansnamiddag. Coverband De Doorbrekers komen langs.





De muzikanten brengen swingende hits uit de jaren zestig en zeventig, die iedereen aan het dansen moet krijgen met een twist, boogie of swing. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De dansnamiddag start om 14 uur.





Toegangskaarten zijn er vanaf 3 euro. Iedereen is welkom. Voor meer informatie kan je bellen op het telefoonnummer 052/46.82.79 of www.ccdebiekorf.be. (DND)