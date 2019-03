Dodentocht deze zomer langs Vondelmolen en Oktoberhallen Nele Dooms

30 maart 2019

De jaarlijkse Dodentocht van Bornem, waarbij duizenden wandelaars honderd kilometer afleggen, zal de komende zomer ook langs Lebbeke passeren. Dat heeft burgemeester Raf De Wolf (N-VA) gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid François Willems (Open Vld) had voorgesteld dat het gemeentebestuur in de toekomst meer zou inzetten op sportieve evenementen in Lebbeke. “De opnames voor de Vlaamse Top Tien van Ment TV, met tientallen Vlaamse artiesten die een massa volk naar onze Grote Plaats lokten, mag dan al afgeschaft zijn. We moeten er toch voor zorgen dat Lebbeke geen slapende gemeente wordt”, zei die. “Dat kan bijvoorbeeld door meer in te zetten op sportevenementen. Waarom de Roparun, de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam tijdens het Pinksterweekend voor Kom Op Tegen Kanker, of de wielerwedstrijd Ronde Van België niet naar Lebbeke halen?” Burgemeester Raf De Wolf kwam meteen met een ander event op de proppen. “Er lopen al gesprekken met de organisatoren van de Dodentocht”, zei hij. “Bedoeling is dat het traject deze keer langs peperkoekproducent Vondelmolen op ons grondgebied zal passeren, net als via de Oktoberhallen in Wieze.”