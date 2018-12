Diverse straten afgesloten voor verkeer Nele Dooms

08 december 2018

In Lebbeke worden de komende dagen verschillende straten afgesloten voor het verkeer. Op woensdag 12 december zal de Beekveldstraat tijdelijk afgesloten zijn. Daar wordt in de voormiddag een kraan geplaatst. Gevolg is dat wagens niet door kunnen rijden. Op vrijdag 14 december wordt de Laurierstraat tijdelijk afgesloten. Aanleiding hier zijn bouwwerken. De straat zal afgesloten zijn van 9 tot 15 uur. Chauffeurs moeten omrijden via de Poststraat, de Koning AlbertI-straat en de Brugstraat. Tot slot zal op donderdag 20 december de Bovenhoek afgesloten zijn voor het verkeer. Daar vinden een hele dag werken in opdracht van nutsmaatschappij Eandis plaats. Er wordt een omleiding voorzien via de Groeneweg en de Nieuwstraat.