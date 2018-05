Diploma's voor leden Kinder- en Jeugdboekenjury 16 mei 2018

De leden van de Kinder- en Jeugdboekenjury van Lebbeke hebben hun KJV-diploma's op zak. "De KJV is een jury van kinderen tussen 4 en 16 jaar", legt bibliothecaris An Heirbaut uit. "Ze lezen, onder begeleiding van KJV-vrijwilligers, acht boeken die ze tijdens een vier- of vijftal bijeenkomsten samen bespreken. Op het einde stemmen ze voor hun favoriete boeken. Zo wordt bepaald welk boeken de Vlaamse jeugd het leukste vindt." Met liefst 32 zijn ze in Lebbeke. Hun inzet en het leesenthousiasme werden beloond met een lekker bord spaghetti, een toneelvoorstelling en een boekenzoektocht in en rond de bib.





