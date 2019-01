Dieven stelen geld uit offerblok Onze-Lieve-Vrouwkerk Koen Baten

14 januari 2019

18u30 0 Lebbeke In de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Lebbeke hebben vier dieven een geldsom buitgemaakt uit het offerblok. De feiten gebeurden in de loop van vorige week, maar raakte nu pas bekend. De daders werden wel gefilmd en de beelden werden opgehangen in de kerk.

In de kerk van Lebbeke hangen sinds begin januari camera’s. Deze konden de diefstal van vorige week vastleggen en de daders waren duidelijk in beeld. Om een spoor te krijgen naar de dieven werden de camerabeelden uitgeprint en opgehangen in de kerk. Het gaat om een vrouw en drie andere mannen. Hoeveel geld ze konden buitmaken uit het offerblok, is niet duidelijk. Het zou om muntstukken en geldbriefjes gaan.

De politie was op de hoogte van de diefstal, en zou intussen al één van de mogelijke daders hebben gevat, maar dit nieuws wordt niet bevestigd. Mocht iemand de daders herkennen of iets gezien hebben vorige week mogen ze altijd de politie verwittigen. De kerk zelf wou liever geen informatie kwijt over de zaak.