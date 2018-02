Dienst burgerlijke stand op afspraak 20 februari 2018

02u47 0

In het Administratief Centrum van Lebbeke zullen ze binnenkort beginnen werken op afspraak. Dat moet wachtrijen aan de loketten verkleinen. Daarvoor werd eerder al geregeld dat heel wat documenten digitaal aangevraagd kunnen worden via het e-loket. Vanaf 16 april komt er een ingreep bij om de wachttijden nog meer te verkorten. Dan start dus de dienstverlening op afspraak. Dat geldt voor de diensten burgerlijke stand en vreemdelingenzaken. In eerste fase gaat het hier om een proefperiode. Als die positief geëvalueerd wordt, dan zal het aanbod om te werken via afspraak uitgebreid worden. Afspraken worden in eerste instantie mogelijk voor onder andere aangiftes van geboorten en overlijden, adoptie, akten aanvragen, info over begraafplaatsen, wilsverklaring euthanasie, aangifte van huwelijk en vastleggen van een trouwdatum, arbeidskaarten en verblijfskaarten.





(DND)