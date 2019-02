Denderklokjes zetten beste stappers in de bloemetjes Nele Dooms

Wandelvereniging De Denderklokjes van Lebbeke zette tijdens haar jaarlijkse clubfeest de meest verdienstelijke leden in de bloemetjes. “Alle stappers die de 100 kilometer wandelden, verdienen een dikke pluim”, zegt voorzitter Ludo Pissens. “We maken ook altijd van de gelegenheid gebruik om de stappers met de meeste kilometers op de teller te vieren.” De wandelclub draait de jongste tijd op volle toeren. “Wandelen zit echt in de lift, steeds meer mensen beginnen ermee”, stelt Pissens vast. “Het is dan ook een erg haalbare sport en komt de gezondheid ten goede.”