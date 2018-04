Denderklokjes vieren dertigste verjaardag 26 april 2018

Wandelvereniging De Denderklokjes vierde in het Ontmoetingscentrum van Wieze haar dertigste verjaardag. "We zijn dan ook fier op dit jubileum", zegt voorzitter Ludo Pissens. "Alledaags en evident is dit niet. Een vereniging opstarten is één zaak, ze zoveel jaar lang uitbouwen en in stand houden een andere. Toch is ons dat gelukt. De Denderklokjes tellen ondertussen zelfs 585 leden. We sparen geen moeite om die een gevarieerd aanbod aan activiteiten aan te bieden. Daar willen we in de toekomst nog lang mee doorgaan."





(DND)