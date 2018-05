Denderklokjes op Vondelmolentocht 08 mei 2018

Wandelvereniging De Denderklokjes van Lebbeke organiseert op zondag 13 mei haar Vondelmolentocht. Dit is een rustige wandeling, volledig in het groen, richting natuurreservaat Denderbelle Broek. Deelnemers kunnen kiezen uit tochten van 6, 12, 18 en 22 kilometer. Peperkoekproducent Vondelmolen schenkt iedere deelnemer een lekkere, gezonde verrassing bij het begin en het einde van de wandeling. Elk uur verloten de organisatoren een pakket met peperkoek en een fles Vicarisbier. Speciaal voor kinderen is er ook een fotozoektocht langs het parcours van zes kilometer. Vertrek en aankomst zin voorzien aan Vondelmolen zelf, aan de Dendermondsesteenweg 208 in Lebbeke. Starten kan tussen 7 en 15 uur. Info: ludopissens@skynet.be, 0474/99.56.45 of www.denderklokjes.be. (DND)