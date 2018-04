Denderklokjes op Tongenslijperstocht 11 april 2018

De Denderklokjes organiseren dit weekend voor de 26ste keer hun Tongenslijperstocht. De deelnemers ontdekken de natuur van Denderbelle. De Tongenslijperstocht vindt plaats op zaterdag 14 april. Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur aan de kantine van het speelplein, aan het Dorp in Denderbelle. Wandelaars kunnen kiezen uit tochten van 6, 12, 18 of 22 kilometer. Elk uur wordt een fles Vicarisbier verloot. Info: 0474/99.56.45 of via www.denderklokjes.be. (DND)