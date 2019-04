Denderklokjes op Tongenslijperstocht Nele Dooms

10 april 2019

13u46 1

Wandelvereniging Denderklokjes van Lebbeke organiseert op zaterdag 13 april haar jaarlijkse Tongenslijperstocht. Die is aan de 27ste editie toe. Centraal staat het beeld ‘Tongenslijpers’ van kunstenaar Patrick Heuvinck, die de laster en achterklap symboliseert. De wandelaars kunnen dit beeld bewonderen aan het gerestaureerd oud gemeentehuis van Denderbelle. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van 6, 12, 18 en 24 kilometer. Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur aan de kantine van het Speelplein, aan het Dorp in Denderbelle. Negentig procent van de trajecten bevindt zich in volle natuur. Traditiegetrouw zorgt peperkoek Vondelmolen voor een attentie voor alle deelnemers. Elk uur wordt er ook een fles streekbier Vicaris verloot. Iedereen is welkom om al wandelend Denderbelle en groene omgeving te verkennen. Info: 0474/99.56.45 of www.denderklokjes.be.