Denderklokjes op Peeklaktocht 07 februari 2018

Wandelvereniging De Denderklokjes van Lebbeke organiseert voor de 28ste keer haar jaarlijkse Peeklaktocht. De wandeling brengt deelnemers langs rustige, landelijke veldwegels door Wieze, Moorsel en Herdersem, waar Pee Klak thuis was. Wandelaars kunnen kiezen uit tochten van 6, 12, 17 of 22 kilometer. De Peeklaktocht vindt plaats op zondag 11 februari. Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur. Elke uur wordt er een fles Vicarisbier verloot. De start is voorzien aan het Ontmoetingscentrum van Wieze, in de Schoolstraat. Iedereen is welkom. Info: 0474/99.56.45 of via www.denderklokjes.be. (DND)