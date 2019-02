Denderklokjes op Pee Klaktocht Nele Dooms

06 februari 2019

Wandelvereniging Denderklokjes uit Lebbeke organiseert op zondag 10 februari voor de 29ste keer haar Pee Klaktocht. De jaarlijkse wandeling vertrekt aan het Ontmoetingscentrum van Wieze, aan de Schoolstraat. Deelnemers kunnen aan het carnavalsmonument van de ‘Zot van Wies’ vertrekken voor tochten van 6, 12, 18 en 24 kilometer. Starten kan tussen 7.30 en 15 uur. De wandeling is genoemd naar Pee Klak, een historische figuur uit Moorsel die leefde van 1860 tot 1929 en naam en faam vergaarde tot in Brussel. Hij was een kleine commerçant die met zijn hondenkar rond toerde en allerlei producten verkocht van worsten en haring tot zalven en geneeskrachtige kruiden. Hij was altijd sjofel gekleed, met een onafscheidelijk ‘klak’ of pet op zijn hoofd. De wandelaars zondag verkennen de omgeving waar Pee Klak vertoefde, deze keer richting Lebbeke en deelgemeente Denderbelle. Het parcours loopt via rustige en landelijke wegen. Alle deelnemers krijgen peperkoek cadeau en elk uur wordt een fles streekbier verloot. Info: www.denderklokjes.be.