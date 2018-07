Dender- en Scheldetocht aan dertigste editie Nele Dooms

23 juli 2018

13u05 0 Lebbeke Wandelvereniging De Denderklokjes van Lebbeke organiseert op zondag 29 juli voor de dertigste keer haar Dender- en Scheldetocht.

De organisatoren zorgen voor een nieuw parcours langs rustige en groene veldwegels en baantjes in Lebbeke en omstreken. Deelnemers kunnen kiezen uit wandelingen van 6, 12, 18, 24, 32, 42 kilometer. Het vertrek is voorzien aan cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Starten kan tussen 7 en 15 uur. Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van De Denderklokjes krijgt elke deelnemer een gratis attentie. Er wordt ook elk uur een fles Vicarisbier verloot. Info: 0474/99.56.45 of via www.denderklokjes.be.