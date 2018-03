Demonstraties met AED-toestellen 22 maart 2018

02u30 0

Lebbeke heeft er acht bijkomende AED-toestellen of automatisch externe defibrillatoren bij. Daarmee mag de gemeente zich 'hartvriendelijke gemeente' noemen. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.





Met een AED stijgt de overlevingskans met zeventig procent. "Belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de aanwezigheid van deze toestellen en dat ze ook weten hoe ermee om te gaan", zegt burgemeester François Saeys. "Daarom gaan we met Open Vld Lebbeke demonstraties geven." Een eerste reeks demonstraties waren al succesvol tijdens de wekelijkse marktdag in Denderbelle en Lebbeke. Het aanstaande weekend vinden er plaats op zaterdag 24 maart tijdens de zaterdagmarkt in Lebbeke en op zondag 25 maart tijdens de markt in Wieze. Geïnteresseerden kunnen het toestel uitproberen op een slachtofferpop. Tijdens het wachten is er cake en koffie. (DND)