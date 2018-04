Demo AED voor alle gemeenteraadsleden 03 april 2018

02u37 0 Lebbeke Alle gemeenteraadsleden van Lebbeke krijgen de kans een demonstratie met een AED-toestel bij te wonen. Dat is tijdens de gemeenteraad beslist.

Aanleiding zijn de demo's die Open Vld, de partij van burgemeester François Saeys, organiseerde tijdens de marktdag in Lebbeke. De actie stuit op kritiek bij de oppositiepartijen.





"Dat er demo's met deze toestellen, die levens kunnen redden, plaatsvinden is zeker goed. Hoe meer mensen weten hoe ze ermee om moeten gaan, hoe beter", zeggen Gunther Buggenhout (VB) en André Segers (Lebbeke Vooruit). "Maar de AED-toestellen in Lebbeke zijn aangekocht door en dus bezit van de gemeente. Als er demonstraties plaatsvinden, moet dat onder de algemene vlag van het gemeentebestuur, en niet onder die van Open Vld gebeuren. De partij van de burgemeester misbruikt nu aankopen van de gemeente door te laten uitschijnen dat zij alleen hier verantwoordelijk voor zijn. Zo worden deze toestellen politieke propaganda. Dat kan niet de bedoeling zijn."





Volgens burgemeester Saeys mag iedereen demonstraties geven. Daarom stelde N-VA-raadslid Karel Uyttersprot voor om een demo te organiseren voor alle raadsleden. Dat zal gebeuren tijdens een volgende commissie. (DND)