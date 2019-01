De Schatkist serveert steak Nele Dooms

29 januari 2019

16u29 0

De vrije basisschool De Schatkist van Wieze organiseert dit weekend haar eetfestijn. De Steakdag is aan de 31ste editie toe. Smullen van steak met frietjes en diverse sauzen kan op zaterdag 2 februari, van 17.30 tot 21 uur, en op zondag 3 februari, van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers zijn welkom in de feestzaal van de school, aan de Kloosterstraat in Wieze. Info en inschrijvingen: http://www.vbswieze.be.