De Mot serveert Italiaanse lekkernijen Nele Dooms

28 november 2018

16u58 1

Speelplein De Mot van Lebbeke organiseert op zaterdag 1 december een Italiaanse Avond. Het initiatief is aan de 24ste editie toe. Voor het eerst gebeurt dat niet in Zaal Ons Huis, maar in de Vrije Basisschool Dorp van Lebbeke, aan de Brusselsesteenweg. Bezoekers kunnen er proeven van antipasto, pizza, lasagne, spaghetti en een nieuwe reeks Italiaanse specialiteiten en desserten. De organisatoren zorgen ook voor een aanbod Italiaanse wijnen en likeuren. Er is een city-trip naar Rome te winnen. De opbrengst van de Italiaanse Avond gaat integraal naar het onderhoud van de gebouwen en terreinen van De Mot, aan de Flor Hofmanslaan waar Chiro Krikojo haar thuis heeft. De avond start vanaf 17 uur. Info: 0475/514.555 of via mail@rolandvandenborre.be.